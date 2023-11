Gomercinda, matriarca da família Otaran, morreu nesta madrugada aos 99 anos

Share on Email

Na Santa Casa de Alegrete, faleceu devido a complicações na saúde, Gomercinda Viana Otaran, aos 99 anos, deixando um legado de amor e história de vida compartilhada com seu esposo, Paulo Pereira Otaran, de 104 anos.

O casal participou no ano passado, de uma entrevista para o PAT devido à notável longevidade e a bela história de amor que construíram ao decorrer de décadas. À época, a reportagem visitou a residência deles, localizada no bairro Ibirapuitã, em Alegrete, onde viviam há mais de seis décadas.

Gomercinda e Paulo receberam o PAT com sorrisos e serenidade que caracterizou a entrevista. Naquele dia, Gomercinda, então com 98 anos, compartilhou os segredos de uma vida prolongada e feliz ao lado de seu grande amor, Paulo, que contava com 103 anos na ocasião.

A matriarca deixa como legado seis filhos: Maria Madalena (in memoriam), José Luiz, João Batista, Maria Helena, Paulo César e Júlio Roberto. Além disso, Gomercinda é a avó de 11 netos, bisavó de 15 bisnetos e tataravó de um bisneto.

O casal sempre foi um exemplo para seus filhos, demonstrando a importância da união e da solidez familiar. Com orgulho, Gomercinda e Paulo destacavam a satisfação, a alegria e a gratidão pelos filhos, todos eles formados. Gomercinda, que trabalhou desde cedo em casas de famílias e não teve a oportunidade de estudar, expressava sua realização ao ver todos os seus descendentes alcançarem a formação acadêmica.

O tempo passou, mas para Gomercinda e Paulo, o amor e a fé que os uniram desde o primeiro beijo permaneceram inabaláveis. A relação do casal era uma raridade, evidenciando uma união baseada na confiança, respeito, cumplicidade, sabedoria e, acima de tudo, amor. A história de vida de Gomercinda e Paulo Otaran continuará a inspirar gerações, sendo um testemunho de que o verdadeiro amor transcende o tempo.