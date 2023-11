Urologista alegretense confirma que muitos homens não fazem exames preventivos e doenças da próstata são frequentes

Depois do câncer de pele, o de próstata é o que mais acomete homens no Brasil. No RS os índices são elevados, disse o Urologista Alessandro Paim que, neste mês do Novembro Azul, tem se dedicado, também, a orientar sobre os cuidados e tratamento da doença. O médico informa que é pertinente que a partir dos 40 anos se o homem tem histórico genético inicie a prevenção, uma vez por ano, com os exames de toque e o PSA.

As campanhas, como o Novembro Azul, tem mudado a realidade para que mais homens façam os exames e se cuidem no país, visto que o câncer de próstata ainda é comum entre homens, alerta o médico. Ele diz que as causas podem ser genéticas, tem correlação com ingestão de gordura animal (comum aqui no Estado) e etnia, sendo que os homens da cor preta tem mais probabilidade de contrair a doença.

Os números ainda são preocupantes e a cada 8 minutos um paciente é diagnosticado com câncer de próstata no Brasil; de cada sete homens, um vai ter a doença e a cada 45minutos um homem morre pela displasia no país, citou. Falou que a maioria do homens, ainda por preconceito, não fazem os exames que detectam com tempo a doença. – Quanto mais cedo for diagnosticado maior é a chance do paciente viver sem a doença, atesta o Urologista.

A cirurgia é indicada, justamente quando tem um diagnóstico precoce, cita o médico. A radioterapia também é indicada como tratamento. A cirurgia pode ter efeitos colaterais ao paciente como a incontinência urinária e ele terá que, aos poucos reorganizar sua continência. O homem poderá não ter uma ereção completa e para voltar ao normal vai depender de alguns fatores: como ele era antes da cirurgua, idade, tabagismo, dentre outros. Hoje existe medicação que ajuda a recuperar essa capacidade e em último caso tem a prótese peniana, comentou Paim.