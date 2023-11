Após renúncia de dois diretores, Liga Alegretense de Futebol tem novo presidente

Os clubes foram comunicados do ato devido a necessidade de cumprimento de um artigo da Lei Municipal 0319, pertinente aos repasses públicos. Nenhum membro da diretoria pode ser servidor público ou ter vínculo até 2º grau. A autorização do repasse só é efetivada diante dessa resolução.

Saúde lança calendário digital de vacinação

Assim, o então vice-presidente assumiu efetivamente o cargo de gestor da LAF. Hamud concedeu entrevista ao Portal Alegrete Tudo e confirmou que o foco agora é dar o pontapé inicial no campeonato amador.

O desportista confirmou para o dia 18, o início da categoria Sênior Especial. A competição “Quarentinha”, vai contar com 12 clubes divididos em duas chaves de seis. No dia 19, está previsto iniciar o campeonato na Principal e Aspirantes, sendo que o congresso técnico acontece na próxima semana.

Jovem escritor alegretense lança seu segundo livro de ficção

Em conversa, o presidente Hamud já antecipou que será candidato às eleições da Liga em 2024. “Estamos focados em realizar os campeonatos em todas categorias, teremos uma novidade neste”, frisou Maruf.

O campeonato municipal era para ter iniciado em julho e agora a temporada 2023, irá invadir 2024, respeitando o limite de execução de até seis meses. Segundo apurado com o diretor de esportes do município, Clóvis Gonçalves, a ordem de repasse é de R$ 146 mil.

Procuradoria da Mulher da Câmara verifica situação de maus-tratos a duas idosas de Alegrete

Procurado, o ex-presidente Paulo Cunha, disse que é necessário cumprir a lei, para os trâmites legais. “Me afasto do cargo, mas seguirei ajudando no esporte local”, sustentou o dirigente. Ele salienta, que o montante do valor não é todo destinado a entidade esportiva. Do valor total, a LAF ficará com R$ 100 mil e o restante será para as modalidades de beach soccer masculino e feminino, além dos clubes de futebol Boca Juniors, Centenário, Fluminense e Nacional, que representam a cidade em competições estaduais, tendo custos com viagens. Além do desportista Paulo Cunha, o segundo vice, Clóvis Renato Vargas, também se retirou do cargo, a fim de possibilitar que a LAF se habilite a receber o recurso financeiro.