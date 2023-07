Governo taxa casas de apostas em 18% sobre os ganhos

As casas de apostas hoje em dia, são um febre nacional e mundial no mundo do entretenimento. Acontece que com o crescimento do setor, as”bets” como são chamadas, tomaram um proporção considerável na econômia e com isso foram taxadas pelo Governo ao pagamento de impostos.

O governo federal publicou na terça-feira (25), no Diário Oficial da União, medida que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. As empresas serão taxadas em 18% sobre a receita do lucro, o valor obtido de todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos apostadores e Imposto de Renda sobre a premiação.

As Projeções do Governo indicam que o valor estimado pode chegar até R$ 2 bilhões em 2024 com a regulamentação. Em Alegrete o número de pessoas envolvidas com casas de apostas é bem expressivo, alguns apostadores usam a plataforma para divertimentos, outros usam como uma fonte de renda extra.

A redação do PAT entrou em contato com o apostador profissional Willian Rodrigues, que relatou que essa medida é prejudicial aos apostadores profissionais.”Nossa receita vai diminuir muito, teremos que aumentar nossa stake nas entradas para poder cobrir os valores”, disse o profissional.

Fotos: reprodução