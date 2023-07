Situação de rua na Progresso é alvo de nova reclamação de moradores

A rua Àtilla Casses na Progresso já foi pauta no PAT. Em maio os moradores enviaram à redação dezenas de fotos revelando o problema que afeta os moradores daquela rua do bairro.

O problema na via é recorrente e alguns moradores revelam que já persiste há mais de 4 anos. Dias de chuva é um tormento, eles destacam que a rua fica intransitável tal o acúmulo de água. O barro se forma com a passagem dos veículos e privoca buracos e muito lodo por todos os lados, a pé é impossível o trânsito.

Há três meses o problema foi relatado ao secretário de infraestrutura do município Mário Rivelino, que já havia destinado um trabalho paliativo para o local, já que a demanda na época era de cerca de 11 ruas em situações similares. Segundo alguns moradores, a Prefeitura esteve no local no mês de maio e colocou uma espécie de sobra de asfalto com cascalho, mas em uma parte da rua, o restante ficou sem, inclusive alegam que o reparo já virou barro em virtude da camada fina.

No entanto, o serviço não resolveu o problema. Os moradores sustentam que o local não está em piores condições porque foi comprada uma carga de terra e espalhada por eles mesmos. Na semana passada, um morador procurou a redação e pediu mais uma vez, uma solução para o problema.

“Tantas ruas recebendo pavimentação asfáltica, e aqui no bairro não tem um conserto da rua”, reclamou o morador, que pediu para omitir seu nome na reportagem.

O PAT procurou o secretário Mário Rivelino, que atendeu a reportagem no intervalo de um curso que estava participando na capital do Estado. Ele disse que o problema será sanado. A demanda de serviços inviabilizou o reparo geral da rua no bairro Progresso, que agora já está no cronograma da infra. Rivelino aproveita para esclarecer que as portas da secretaria estão abertas para quaisquer reclamação, sugestão dos moradores de todos os bairros do município.

Fotos: reprodução