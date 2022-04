Grades de bocas de lobo entram na mira do furto: quem compra?

Furto de grades de bocas de lobo preocupa as equipes das Secretarias de Infraestrutura e setor de Sinalização da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania da Prefeitura de Alegrete.

Conforme registros nos bairros Saint Pastous, Nossa Senhora Conceição e Ulisses Guimarães, a retirada das grades que ficam nas bocas de lobo, é um grande risco à população, devido a possíveis quedas entre outros acidentes.

A informação é de que há indivíduos furtando e vendendo as grades mas, ainda, não foi possível chegar ao suspeito, por esse motivo, as equipes que atuam de forma recorrente no trabalho para que todos os locais em que as grades foram retiradas sejam devidamente consertados, solicitam que os moradores denunciem o autor ou autores dos furtos para a Brigada Militar ou Polícia Civil.