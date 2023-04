Liz, a alegretense e seu Zangão Overlander rumo à Patagônia

Liz Matzenbacher saiu da casa dos seus pais Sheila Matzenbacher e Carlos Dionísio em Alegrete para estudar aos 16 anos. Dentista, mestre em Ortodontia, militar do Exército Brasileiro por 8 anos, aventureira, destemida, apaixonada pelas estradas e por viagens. “Deu um tempo” na sua carreira de dentista para realizar um sonho e se dedicar integralmente à viagem.

A bússola do projeto está ancorada no seu coração, o qual norteia a direção do Zangão. Sua fé em Deus e sua força a fizeram remodelar o projeto e continuar na estrada, mesmo sozinha. Carrega no olhar, no sorriso e nos braços a alma e a leveza do Zangão Overlander.

Liz chegou em Alegrete na última terça-feira (28), na casa dos pais para matar a saudade da família. Alguns ajustes no Zangão e se tudo der certo, neste sábado parte rumo à Patagônia. O plano é rodar os próximos seis meses no território argentino. Vai entrar por Bella Union e explorar paisagens e lugares turísticos.

Depois de terminar o namoro, o plano de viajar pela América ficou adormecido. Mas ela precisava colocar em prática tudo que havia posto no papel. Foi então que, sozinha, resolver encarar a estrada por poucos dias. Fez viagens curtas de 15 a 45 dias.

Durante uma de suas viagens, Liz teve a ideia de confeccionar ecobags para garantir uma renda extra. Ela ganhou uma máquina de costura da irmã em dezembro do ano passado e passou a criar entre uma viagem e outra, dentro do motorhome.

“A ideia surgiu a partir da viagem pelo Uruguai. Lá eles não usam sacolas plásticas no comércio, pois tem uma Lei que cobra as sacolinhas plásticas e usam muito as ecobags. Você pode abrir um carro de um uruguaio, estarão sempre carregando sua ecobag”.

Liz ainda destacou que o projeto da ecobag, além de ajudá-la financeiramente, também atende ao ponto de vista ambiental, pois traz a mensagem de substituir as sacolas plásticas pelas retornáveis.

Liz conta que precisava se autoconhecer, ultrapassar seus limites e foi o que aconteceu. Disse que viajar sozinha tem sido uma coisa maravilhosa. Mas a alegretense conta que nunca está sozinha, grupos de mensagens entre viajantes, redes sociais tudo isso acaba de uma certa forma preenchendo a solidão.

A troca de ideias, conhecer histórias, pessoas, alimenta o destino de Liz. Ela grava conteúdos, filma, fotógrafa lugares por onde passa. Na verdade, o Zangão Overlander é um projeto de viagem pelo Brasil e pelas Américas a bordo de um camper acoplado a uma Toyota Hilux. Desbravar os destinos de 4×4, descobrir pessoas e suas histórias, conhecer novas culturas e lugares, montar roteiros com foco na natureza e nas experiências e compartilhar a emoção da estrada de forma autêntica norteiam o projeto.

Liz relembra que o projeto original nasceu do amor de um casal que sonhava em viajar o Brasil e as Américas, juntos, de carro. Viajaram por 4 meses em 2021. Porém, o destino os separou. Foi então, que Liz batizou carinhosamente seu carro de Zangão e decidiu encarar sozinha a viagem, para isso remodelou o seu sonho, fez curso de fotografia, drone, edição de vídeos, direção 4×4 e montou novos roteiros. Em março de 2022 nascia o Zangão Overlander, e sua estreia foi na desafiadora Serra do Rio do Rastro, onde a alegretense passou por um perrengue devido a falta de freios, mas tudo contornado da melhor maneira possível. Desde então o Zangão percorreu SC, RS, PR e fez sua primeira fronteira internacional: o Uruguai.

Diretamente do mundo do Herbie, o fusca do filme “Se meu fusca falasse”, chega o Zangão: um robusto e simpático camper Super King acoplado a uma Toyota Hilux, que tem a força e a potência necessárias para alcançar lugares que somente veículos 4×4 chegam. A casa tem 7m2 e design funcional e inovador, contando com cozinha, quarto, sala e banheiro com chuveiro a gás, autossuficiência de energia graças aos painéis solares, o que confere uma grande liberdade durante as viagens.

A cada km a dupla Zangão e Liz vem escrevendo um capítulo dessa história. De passagem por Alegrete, o destino é a Patagônia, onde terá um desafio e tanto já que nunca fez quilometragens tão altas por dia.

A aventureira fala que quer conhecer o mundo e cita a Argentina de uma forma geral para iniciar essa jornada, em especial Ushuaia, Terra do Fogo e Mendoza.

“Já li muitos relatos de viajantes que chegaram no fim do mundo. Ou talvez seja o início. Estou louca para chegar lá com o Zangão. Esse será um teste de fogo para o Zangão, se Deus quiser, vai dar tudo certo, estou cercada de pessoas do bem”, destacou a sorridente alegretense.

Fotos: acervo pessoal e PAT