Segunda noite de desfiles teve atrasos, belos espetáculos e grande público

A Imperatriz da Praça Nova foi a primeira escola da noite, com mais de uma hora de atraso devido a problemas de locomoção dos carros alegóricos na concentração. Mesmo assim, o público esperava ansioso pelos espetáculos que estariam por vir. Para muitos, essa era a primeira noite de apresentações, para outros, era momento de gravar os detalhes de cada escola, já com gostinho de nostalgia. A ordem dos desfiles foi Imperatriz da Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta, Unidos dos Canudos, Pôr do Sol e Nós Os Ritmistas. Os festejos começaram com uma noite bastante escura e terminaram com o sol já alto.

A apuração das notas dos jurados ocorrerá hoje à tarde, às 17h, no sambódromo. Muitos murmurinhos e apostas de quem será a campeã do Carnaval 2023 corriam as arquibancadas e camarotes, a única certeza é de que os jurados terão de tomar uma árdua decisão, pois todas são fortes concorrentes ao prêmio. Dificilmente, alguém gostaria de estar no lugar dos juizes, independente do resultado, a cidade reavivou suas tradições e mostrou que sabe fazer carnaval como os grandes centros.

Segundo a Brigada Militar, não houve grandes atritos durante o evento, a equipe de choque de Uruguaiana estava presente, bem como os Bombeiros, Polícia Civil e ambulância, tudo para garantir a segurança dentro e fora da avenida.