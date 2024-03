Prefeitura e Centro Empresarial de Alegrete vão revitalizar prédio histórico da Estação Férrea

O majestoso prédio de valor histórico da Rede Ferroviária de Alegrete vai ganhar finalmente uma revitalização em sua estrutura que está deteriorada. Após três aberturas de licitação, sem sucesso, para concessão do espaço, a prefeitura encontrou parceiros que vão viabilizar um zelo para o prédio abandonado.

Na manhã de terça-feira (26), servidores públicos e com mão de obra de apenados que integram um convênio entre Susepe e município, adentraram o local para uma limpeza. Além da secretaria de infraestrutura, assistência social e secretaria de saúde, reforçam o mutirão.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, identificou dois moradores em situação de rua que residiam no local. Eles foram encaminhados para tratamento no CAPS/AD. Um caminhão carregado de colchões e restos de espumas foi a primeira carga. Ainda no final da manhã, mais um carregamento de sacos de lixo contendo roupas, cobertores e restos de materiais.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo foi ao local e fez um registro fotográfico das salas que continham alto volume de lixo, esparramado por todos os cantos do prédio. Com pichações, janelas e portas com vidros quebrados, o prédio foi todo arrombado e danificado em sua estrutura que ameaça ruir em determinados pontos.

Em contato com o vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos, ele confirmou que o local passará por uma revitalização. À reportagem, Trindade exaltou a parceria com o Centro Empresarial de Alegre, Exército Brasileiro e gabinete do vereador João Leivas. O presidente do CEA Cássio Sobrosa, juntamente com o diretor e vice Nilson Gomes, somam-se ao mutirão, alicerçados pela classe empresarial do município.

O prédio pertence a União (DNIT), foi cedido ao município que agora vai revitalizar o espaço, inclusive com cercamento na parte dos fundos, para coibir arrombamentos e depredação. Jesse antecipa que nesta primeira etapa, a Infra e Saúde farão frente para limpeza, dedetização e uso de inseticida contra mosquito da dengue.

Logo na etapa seguinte, haverá fechamento das portas (trancas), com cercamento na parte dos fundos do prédio da estação férrea. No terceiro passo, parceiros vão viabilizar a pintura externa, completando assim, a revitalização.

“Demos um passo importante para manutenção do espaço. Vamos colocar cerca, para que invasões não mais ocorram e também teremos câmeras de vigilância no local”, garantiu o vice-prefeito.