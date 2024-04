Matteus Amaral chega aos 4 milhões de seguidores no Instagram

Na noite da última quarta-feira (17), o alegretense Matteus Amaral, chegou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram. No último fim de semana, o participante estava com 3 milhões e sua chegada na final e outras aparições fizeram com que esse número crescesse ainda mais.

O participante ingressou com cerca de 7 mil seguidores e, através da sua boa performance no programa, o gaúcho cativou o Brasil e continua a conquistar cada vez mais adeptos nas redes sociais. Outro fator que ajuda explicar esse crescimento é a questão do seu envolvimento com Isabelle Nogueira, pois muitos grupos de fãs são criados para acompanhar o casal.

Os assessores do participante expressaram extrema felicidade pelos feitos alcançados pelo “Guri do Alegrete”.”Somos mais de de 4 milhões de mateadores, muito obrigado pelo carinho com o representante da nossa cultura, gratidão!”, informou publicação no perfil de Matteus Amaral.

Fotos: Instagram Matteus Amaral