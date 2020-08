Grave acidente, em sinaleira, deixa duas mulheres feridas

Compartilhe









O acidente foi na sinaleira do cruzamento das ruas General Sampaio com Venâncio Aires, em Alegrete.

Segundo informações preliminares, duas mulheres estavam em uma moto Yamaha que chocou-se na porta de um Peugeot. O condutor do carro disse aos policiais que, trafegava sentido bairro/ centro e, ao passar na sinaleira foi abalroado pela moto que trafegava na rua Venâncio Aires.

Ainda conforme os policiais militares, o relato do motorista do Peugeot foi de que o sinal estaria aberto para ele, porém, devido a gravidade dos ferimentos das mulheres, que estavam na moto, ainda, não havia o relato da motociclista. Elas foram socorridas pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros. Ambas encaminhadas à Santa Casa de Alegrete. O acidente foi por volta das 16h40min, desta segunda-feira(10), no Centro.

A Brigada Militar está atendendo a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal. Ainda não há detalhes sobre às vítimas.