Grave acidente envolvendo dois veículos, deixa dois feridos, em Alegrete

De acordo com informações dos policiais militares, o motorista do carro trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano, sentido Zona Leste/Parque dos Aguateiros, já o condutor da Saveiro descia em direção contrária.

Assim que se aproximou do cruzamento com a rua DR Quintana, o motorista da caminhonete teria perdido controle do veículo, invadiu a preferencial e chocou-se frontalmente com o Corolla.

O jovem que estava na caminhonete sofreu ferimentos e foi levado à Santa Casa pelo Samu. Já o motorista do Corolla nada sofreu, entretanto, o carona teve lesões e foi encaminhado ao hospital por carro particular.

A Brigada Militar e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias de grande monta. Os airbags do carro acionaram.