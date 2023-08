Grave acidente na BR 290: condutor sofre ferimentos ao colidir com cavalo durante a madrugada; animal morreu

Share on Email

Uma Fiat Toro, conduzido por um homem de 41 anos, colidiu com um cavalo que estava transitando sobre a pista de rolamento. O impacto foi tão intenso que o veículo arrastou o cavalo por cerca de 10 metros. O equino morreu.

Mais um desgarrado do pago que encontrou oportunidades na serra gaúcha

Já o motorista da caminhonete, sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Rosário do Sul. O passageiro, também, sofreu ferimentos, mas não foi tão grave. Ele foi atendido no local pela equipe do SAMU.

O cavalo envolvido não possuía uma marca aparente que pudesse identificar seu proprietário. O acidente resultou em danos consideráveis no veículo. O acidente aconteceu na BR-290, especificamente no km 517,5, enquanto o veículo se dirigia para a cidade de Alegrete. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.