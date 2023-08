O Game of Skate, que durou quase cinco horas, reuniu dezenas de praticantes que competiram em disputas eletrizantes, proporcionando um espetáculo de adrenalina e habilidade sobre as rodas.

O evento, coordenado pelos renomados skatistas Guilherme Genro e Vinícius Guerra, além do jornalista Paulo Berquó, um entusiasta da cena, foi um verdadeiro sucesso. Berquó destacou a importância do apoio da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, em especial do secretário Daniel Rosso, que garantiu a segurança por meio da Guarda Municipal que fechou a rua.

As competições foram repletas de momentos sensacionais, conquistando a paixão e a admiração do público presente. Porém, o Game of Skate não é o único incentivo à cultura que está movimentando Alegrete. Os skatistas estão ansiosos pela inauguração da nova pista de skate na Avenida Tiaraju, que marcará o início de um ambicioso projeto de parque linear. Esse projeto é uma prova de que a cena do skate está viva e em constante evolução na cidade.

O apoio à cultura vai além do skate. O movimento chamado “Roubando a Cena”, que reúne rappers, skatistas, grafiteiros, músicos e artistas em geral, está ganhando força novamente. Paulo Berquó, uma das figuras fundamentais nesse movimento, expressa seu envolvimento e excitação ao enfatizar as diversas ações relacionadas ao hip-hop que estão coexistindo. O movimento já promove batalhas de rap em diferentes locais, como a Praça da Juventude e o Porto dos Aguateiros, e está planejando mais eventos, incluindo uma nova batalha na Várzea Verde e uma participação na programação da Feira do Livro com a “Batalha de Conhecimento” .

O engajamento é notável, com o apoio de personalidades importantes como o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade, bem como a colaboração da Secretaria de cultura e do diretor – Rodrigo Guterrez. Paulo Berquó, falou com o PAT e enfatizou a natureza de ocupação de espaço e transgressão inerente ao movimento hip-hop, que, no entanto, encontra formas de diálogo e adaptação para fazer uma diferença significativa na cena local.

A paixão é contagiante, com milhares de jovens engajados em atividades. As redes sociais desempenham um papel vital, permitindo que as mensagens alcancem milhares de pessoas, principalmente dentro de Alegrete. As batalhas de rap têm chamado a atenção não apenas localmente, mas também de cidades vizinhas como Uruguaiana, Rosário do Sul e São Francisco, mostrando como o movimento cultural está se expandindo e impactando além das fronteiras.

O evento na Praça Getúlio Vargas não é apenas uma competição de skate, mas sim um símbolo da vitalidade cultural de Alegrete. Com o apoio de parceiros e empresas locais, a cena urbana ganha espaço, oferecendo oportunidades para artistas e atletas que expressam seus talentos. A premiação do evento, que inclui itens essenciais para os skatistas, destaca o compromisso em incentivo e recompensar aqueles que destacam para a efervescência cultural da cidade.

O próximo Game of Skate está programado para acontecer no bairro Vera Cruz, prometendo mais emoção e surpresas para os amantes do skate e da cultura urbana. O movimento em Alegrete não para de crescer, e com o apoio de vários indivíduos, empresas e tantos outros, a cena cultural continua a florescer e a inspirar a próxima geração de artistas, skatistas e entusiastas da cultura urbana.

Um baita trio fez a grande final do Game: Guilherme Genro, Fábio Di Maria e Vini Guerra, que levaram respectivamente 300, 200 e 100 contos, mais shapes e outras premiações.

Lincoln levou o Best Trick (melhor salto sobre a rampa), enquanto o Di Maria venceu o Ollie mais comprido, superando nada menos do que 12 skates enfileirados como obstáculos.

A verdade é que a grande vencedora da tarde, foi a cena do skate, do hip hop, da cultura das ruas, cada vez mais fortalecida na aldeia. O movimento Roubando a Cena dá suporte e uma série de eventos já estão agendados.