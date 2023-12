Grave acidente na RSC 377 deixa um morto e duas mulheres feridas

O acidente ocorreu por volta das 9h50 próximo a Agropan, em Inhacapetun, no km 193 da rodovia, entre Capão do Cipó e Joia.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Grupo Hospitalar Santiago (GHS). Luiz Antônio Rodrigues, de 59 anos, condutor de um Santana com placas de Livramento, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito durante o atendimento médico. Rodrigues havia sofrido parada cardiorespiratória ainda no local do acidente, apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros Militar de Santiago.

O acidente envolveu também um Fiat Mobi, de Belo Horizonte (locado), ocupado por duas irmãs. Luciana Corrêa de Oliveira, 34 anos, e Camila Corrêa de Oliveira, 29 anos, residentes em Alegrete, foram socorridas pelas equipes da Secretaria de Saúde de Capão do Cipó e conduzidas ao GHS. Até o momento, o estado de saúde das mulheres é estável, e elas passarão por exames para avaliação mais detalhada.

Com informações e fotos: Rafael Nemitz-NP Expresso