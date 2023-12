O alegretense que vai realizar o sonho de ginetear em Jesús Maria na Argentina

Share on Email

No ano 2000, ele realizou suas primeiras montarias na gurupa, seguidas pela modalidade de basto argentino, a qual se tornou sua preferida.

Agora, em janeiro, João está prestes a realizar um sonho: participar do maior evento de gineteadas da América Latina, o Festival Jesús Maria, em Córdoba, na Argentina. “É um grande desafio que vou encarar pela primeira vez aos 41 anos”, comentou o apaixonado ginete, que já participou de eventos em diversos estados do Brasil. Com mais de 23 anos de experiência em lombos de aporreados, João Silveira não desiste, mesmo diante dos tombos, e continua firme na arte de montar.

Início das montas em boi

Ele comenta que já estava pensando em parar de montar, pois o seu grande objetivo era representar o Brasil na festa mais importante da América do Sul: o Festival Nacional e Internacional de Jesús María, em Córdoba, na Argentina. O convite chegou, e em janeiro lá estará o ginete João Silveira. Quem sabe ele não encerra essa trajetória de rodeios como destaque em Jesús María, onde se encontram os maiores ginetes da América do Sul.

Palco de Jesús Maria em Córdoba

“Chamou-me a atenção o par de estribos pendurados na parede da casa de Adão Lopes, pois eram estribos diferentes e redondos. Adão então explicou-me a origem deles. Por curiosidade, decidi experimentar a tal modalidade, o basto argentino.

Já se passaram 23 anos desde que comecei nos rodeios, percorrendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Argentina e Uruguai. No Brasil, tive a oportunidade de participar de todos os principais rodeios do nosso estado, desde a Campereada Internacional até o Rodeio Internacional de Vacaria.

Acredito que Deus nos abençoa e reserva coisas boas na hora certa, pois tenho me dedicado a essa modalidade de basto nos últimos 3 anos. Agradeço aos amigos que me apoiam e torcem por mim, especialmente à minha esposa, Lidiara Franklin Felipeto Silveira, que também monta em Gurupá e está sempre ao meu lado, apoiando-me em todas as situações.”

Outros ginetes alegretenses ja brilharam em Jesús Maria como Rafael Safons e Lele Silva.