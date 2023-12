Grenal de gurias abre espaço para atletas que jogam futebol em Alegrete

Dentro desse propósito, o Gabinete da Vereadora Dileusa Alves está organizando o GreNal das Gurias, marcado para o próximo dia 23 de dezembro no Campo do Olaria, localizado no bairro Santo Antônio. Diante da dificuldade em obter ajuda, a vereadora optou por enfrentar e realizar este evento, considerando que o futebol feminino possui expressão na cidade, porém carece de espaço e realização de competições.

O Grenal será para meninas de 11 a 16 anos que já praticam o futebol em campos de bairros, diz a Vereadora. -Temos muitos times e quase nada de apoio, porque quase tudo é para as equipes masculinas e não podemos esquecer que existe o futebol feminino em Alegrete, atesta. Os custos para este jogo é a cargo do gabinete de Dileusa Alves. Já houve outro Grenal com equipes adultas no Estádio Farroupilha.