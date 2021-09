Greve dos caminhoneiros ganha adesão e BR 290, em Alegrete, pode ser bloqueda

Conforme a reportagem do PAT apurou durante todo dia, não houve bloqueio na rodovia em frente a CAAL.

A Polícia Rodoviária Federal, também, confirmou esta informação. Contudo, no final da tarde e início da noite, as informações passaram a ficar mais preocupantes, pois o anúncio de uma nova greve passou a se disseminar pelas redes sociais e teve um grande impacto após a divulgação de um vídeo divulgado nas redes, do líder foragido dos caminhoneiros do agronegócio acampados em Brasília e apoiador de Jair Bolsonaro (Sem partido), Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, anunciou que, a partir das 6h desde quinta-feira (9), todos os pontos de apoio do movimento devem fechar as rodovias em todo o País.

Tartaruga do parque Rui Ramos recebe atendimento veterinário

A convocação veio após um grupo formado por Erick Carvalho, representante do advogado de Zé Trovão, Levi de Andrade, junto com outros caminhoneiros, não terem sido recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para protocolar pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Zé Trovão determinou, em seu vídeo, que apenas terão acesso livre veículos transportando oxigênio, medicamentos além de ambulâncias.

“Não vai passar carro pequeno. Acabou […] É para trancar tudo”, ameaçou o caminhoneiro catarinense que ganhou fama após incitar o fechamento do STF, invasão ao Congresso, além de estimular a agressão contra parlamentares.

O caminhoneiro teve a prisão decretada pela Polícia Federal no dia 3 de setembro acusado de organizar atos violentos no feriado de Sete de Setembro e, desde então, segue foragido. O mandado de prisão contra ele foi expedido depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) e especula-se que ele tenha deixado o País.

Em Alegrete em contato com representantes do movimento, a informação, até a noite de ontem(8), foi de que a paralisação é dos caminhões.