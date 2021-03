Berçário industrial começa sair do papel

Compartilhe















O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e a secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, realizaram uma vistoria técnica na sede do Berçário Industrial, no bairro Vila Nova.

Em breve a Prefeitura estará realizando a publicação do Edital do Berçário Industrial, uma das propostas do plano de governo da gestão 2021-2024.

Os espaços serão destinados à instalação e desenvolvimento de microempresas, empresas de pequeno porte de atividade industrial.

O Berçário Industrial será mais um grande avanço para o município, que tem por objetivo oferecer oportunidade de iniciar um negócio e dar incentivo aos empreendedores que estão começando, para que eles possam crescer e gerar emprego e renda.

DPCOM