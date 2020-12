Grupo A+ realiza live solidária para arrecadar brinquedos de Natal a crianças de Alegrete

Para algumas crianças, o presente de Natal pode ser o único que ganhem no ano.

Pensando nisso, o Grupo de Pagode A + vai realizar uma live solidária, no próximo dia 19, para arrecadar brinquedos a crianças carentes.

O grupo tem uma larga estrada de trabalho e vai fazer o show da live no Cube 7 de Setembro dia 19, a partir das 18h, pelo canal do https://youtu.be/9mHFICMD4_l

Os músicos Alex Oliveira, Pablo Arnout, Vini Roodes, Henrique Ferreira, Anderson Santos, Lieber Oliveira, Vinicius Marçal, Junior Freitas e Marcus Alichala vão animar a live, com vários hits do pagode e outros. A live objetiva fazer com que a comunidade contribua com brinquedos.

Engenheiro sugere manutenção na Ponte Borges de Medeiros e apresenta projeto de acessibilidade

A ideia é fazer com que as pessoas passem em frente ao Sete de Setembro e deixem suas doações.

Durante a live haverá sorteio de uma camiseta da Seleção Brasileira doada pelo assessor do técnico Tite, alegretense Cleber Xavier. As doações já podem ser encaminhadas e para contatos pelo fone (55) 991733422.

Vargas, a sapataria que resiste ao tempo há mais de 90 anos

Vera Soares Pedroso

Fotos arquivos pessoais