Grupo alegretense representa o Município no Congresso Nacional dos Escoteiros

O Grupo Escoteiro Honório Lemes participou, em São Paulo, do Congresso Nacional dos Escoteiros. O evento é de suma importância para avaliar o trabalho realizado pelo movimento e planejar os novos desafios para o seu desenvolvimento no Município.

Na oportunidade coube ao grupo de Alegrete, na pessoa de seu dirigente Adão Roberto Rodrigues, realizar uma palestra e apresentar o projeto da “Defesa Civil Escoteira”. Foram momentos importantes para a integração entre vários representantes de todo Brasil, troca de experiências e a prática da fraternidade escoteira, definiu Adão Roberto. “Procuramos sempre nos qualificar no trabalho educacional”, completou.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extraescolar, com experiência de 34 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento que congrega grupos da classe que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.