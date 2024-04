IFFar prevê um salto em pesquisa com gado leiteiro com embriões de fazenda líder do ranking gaúcho

Uma importante iniciativa para a constante busca pelo aprimoramento genético do rebanho bovino leiteiro por meio do uso de tecnologias avançadas passa a beneficiar o Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção de Bovinos de Leite (LEPEP Bovinos de Leite) do Instituto Federal Farroupilha campus Alegrete (IFFar – Alegrete).

Nesta semana, o Grupo de Pesquisa e Extensão de Ruminantes (GPER) recebeu um expressivo quantitativo de embriões sexados de fêmea, originados por fertilização in vitro (FIV), com o objetivo de ampliar o efetivo rebanho de animais da raça Girolando e contribuir com as ações de ensino, pesquisa, extensão e produção em todo o seu território de atuação.

Os embriões tiveram origem no seleto e premiadíssimo grupo de vacas doadoras da Fazenda das Nogueiras, criatório dirigido por José Adalmir Ribeiro do Amaral, referência nas raças Gir Leiteiro e Girolando no Sul do Brasil, localizado em Caxias do Sul. A Fazenda das Nogueiras foi pioneira no registro de exemplares dessas raças por meio de transferência de embriões (TE) e fertilização in vitro (FIV) no estado e mantém um rigoroso mapeamento genômico de todos os animais nascidos. Líder do ranking gaúcho de exposições por diversas vezes, recentemente, a propriedade tornou-se a primeira selecionadora gaúcha de zebuínos a aderir ao programa Brazilian Cattle, desenvolvido pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) e ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o que possibilitará a exportação de sua qualificada genética para produtores de leite de diversos países.

O Coordenador do GPER e da LEPEP de Bovinos de Leite, Professor Emmanuel Camargo, esteve pessoalmente presente na Fazenda das Nogueiras para o recebimento dos embriões doados, onde foi recebido pelo proprietário e pela equipe de gestão, composta por egressos do Campus. Ele destaca que até o final deste ano, cerca de 40 transferências de embriões deverão ser realizadas na LEPEP, resultando em fêmeas com previsão de início de lactação para abril de 2027. “Somos imensamente gratos à Fazenda das Nogueiras, em especial à fantástica colaboração de Amaral, parceiro de longa data, que possibilitou o acesso do IFFar campus Alegrete às melhores linhagens nacionais para produção de leite nas raças Gir Leiteiro e Girolando”, descreve o Professor.

A expectativa é que esses animais, além de possuírem considerável potencial para aumentar a produção de leite do IFFar campus Alegrete, também possibilitem a execução de projetos de pesquisa e extensão, oportunizando a toda comunidade produtora acesso in loco a novas modalidades de produção ajustadas à realidade regional e à busca por sistemas cada vez mais sustentáveis de produção leiteira. Além disso, a LEPEP de Bovinos de Leite, através do GPER, se organiza para voltar ao calendário de exposições agropecuárias mediante a criação de animais de expressivo valor genético.