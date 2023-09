Grupo de Alegrete se mobiliza para ajudar vítimas das chuvas no Estado

Os municípios mais afetados pelo ciclone foram Muçum, Encantado e Lajeado, especialmente a região do Vale do Taquari.

Diante da tragédia, a solidariedade e empatia com as vítimas mobilizaram voluntários de Alegrete, que fazem parte do grupo Confraria dos Carros Antigos. Este grupo está organizando uma caravana de solidariedade com o objetivo de levar suprimentos para Roca Sales, um dos municípios impactados pelas enchentes.

Os membros da Confraria dos Carros Antigos estão se preparando para partir durante a noite em direção ao município afetado. As doações de alimentos, água e roupas podem ser entregues na Rua dos Andradas 967, na empresa Gold GN. Para mais informações, o contato é 996 52 6730 – Carlos Alberto.

Além disso, o governador do estado, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública e cancelou os desfiles de 7 de Setembro em todo o Estado como parte das medidas de resposta às chuvas que causaram grandes estragos. A mobilização de voluntários e a ajuda à população afetada continuam sendo essenciais nesse momento de dificuldade. Em parceria com as prefeituras, ginásios municipais estão sendo utilizados para facilitar a distribuição das doações às pessoas necessitadas nas cidades mais impactadas, como Lajeado, Arroio do Meio, Estrela e arredores de Muçum.