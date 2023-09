Com o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública, conforme anunciou há pouco o governador Eduardo Leite, não há clima para desfiles de 7 de Setembro.

O Desfile Cívico, marcado para esta quinta-feira, 7 de setembro, foi cancelado em todo o Estado do Rio Grande do Sul após decreto de calamidade pública assinado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nesta quarta-feira (6). Conforme a assessoria de imprensa do governo, a determinação é para todos os municípios do Estado. Ou seja, nenhuma cidade pode decidir manter o desfile ou não.

A decisão ocorre em respeito às pessoas afetadas pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e deixaram, ao menos, 31 vítimas fatais . Em Bento Gonçalves, as atividades já haviam sido canceladas na terça-feira, quando o município decretou situação de emergência.

Desfiles de 7 de Setembro são transferidos em Alegrete

Em Caxias do Sul, o desfile estava marcado para ocorrer das 8h30min às 12h. Neste horário, estará disponível um ponto de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas, situado na Rua Sinimbu, em frente à Praça Dante Alighieri. São necessários alimentos não perecíveis, água potável, material de limpeza e higiene. As doações também podem ser feitas no 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul, na Rua 20 de Setembro, 2533, Centro, durante todo o dia. O telefone de contato é (54) 3223.6555. Para contatar a Defesa Civil de Caxias do Sul, o número é (54) 98404.0778.

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o governador decretou calamidade pública e mencionou que não há clima para desfiles. Segundo Leite, o foco, no momento, é salvar vidas e ajudar as vítimas de uma das maiores enchentes do Rio Grande do Sul.

— Temos a previsão de chuva para os próximos dias, mas precisamos estar fortes e resilientes porque, infelizmente, podem acontecer novos eventos. Precisamos estar a postos para dar o suporte e socorro necessários, mas vamos, certamente, superar tudo isso juntos — disse Leite.

O governador lamentou pelos 31 óbitos e citou que, no momento, o número de desaparecidos é impreciso pela falta de comunicação com as cidades afetadas. Leite aproveitou a coletiva para agradecer a todos os voluntários que estão arrecadando itens para as pessoas afetadas e citou que a “solidariedade é uma característica do nosso povo”.

Também em coletiva de imprensa nesta quarta, que ocorreu no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou que o governo federal está enviando recursos financeiros, materiais e aeronaves para o Estado. Os benefícios serão destinados aos municípios atingidos pela chuva nos últimos dias, dentre eles Muçum, Encantado e Lajeado.

Fonte:Gaúcha/ZH