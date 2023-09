Ação rápida de policiais militares salva Matheus; ele é um milagre, dizem os médicos

Uma história que ganhou repercussão um período depois de ter ocorrido, mas devido a necessidade dos pais de agradecer, depois que o filho recebeu a notícia do médico que está bem, terá que seguir um tratamento, mas está tudo tranquilo. Os pais, do menino que é apaixonado por futebol e conhecido por Maradona, falaram com o PAT.

A noite da última segunda-feira, que parecia como outra qualquer para Mitiele e Daniel, pais de Matheus, transformou-se em um momento de angústia e desespero quando seu filho, de apenas 8 anos, convulsionou durante o sono. O menino, nascido prematuro com uma má formação cerebral, nunca apresentara problemas sérios de saúde até aquele momento.

Diante da situação crítica, Mitiele Severo e Daniel Pimentel gritaram por ajuda, e foi aí que entraram em cena os verdadeiros heróis da noite: os soldados Marcos e Olmar da guarnição da Brigada Militar. Eles estavam em patrulhamento ostensivo preventivo no bairro Vila Grande quando avistaram uma pessoa correndo na via pública e batendo nas casas dos vizinhos. Sem hesitar, os policiais se aproximaram e encontraram Matheus desacordado, nos braços de seu pai.

A guarnição não apenas prestou o primeiro atendimento à criança, mas também acalmou os pais, que estavam visivelmente nervosos. Com toda a técnica necessária, eles foram rapidamente conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde Matheus recebeu o cuidado médico necessário. Os pais expressaram sua gratidão em palavras emocionadas, afirmando que “foi DEUS que os enviou naquele momento”.

Matheus, um garoto cheio de sonhos, ama jogar futebol. Mesmo enfrentando desafios desde o nascimento, como uma má formação nos pés que exigiu cirurgia, ele nunca deixou de perseguir seu sonho. Quando, inicialmente, lhe disseram que ele não poderia mais jogar, ele ficou profundamente triste. No entanto, agora os médicos afirmam que ele pode ter uma vida normal, apenas precisando de acompanhamento e medicação para controlar suas convulsões.

Os pais Mitiele e Daniel não poupam esforços para garantir o melhor tratamento para Matheus, incluindo uma consulta com um neuro pediatra particular em Santa Maria. Amigos solidários, também, contribuíram financeiramente, organizando uma rifa e um galeto beneficente. A generosidade da comunidade fez a diferença, aliviando o fardo financeiro e permitindo que a família buscasse o tratamento adequado.

Em uma reviravolta emocionante, os médicos revelaram que Matheus é um verdadeiro milagre de Deus. A má formação cerebral, combinada com uma hidrocefalia, poderia ter causado sérios problemas em seu desenvolvimento, mas não o fez. Matheus terá uma vida normal, com a necessidade de monitoramento e medicação para controlar as convulsões.

Neste momento de agradecimento, os pais desejam expressar a profunda gratidão a todos que apoiaram e ajudaram de alguma forma. A generosidade e o carinho demonstrados, também, pela comunidade foram uma prova do poder do amor ao próximo. As palavras de Mitiele e Daniel ecoam os sentimentos de todos: “Muito obrigado de coração a todos, e estaremos aqui para quem quiser visitar, orar e seremos gratos pelo resto de nossas vidas.”

matheus com a irmã gêmea

O comandante local do 2º RPMon, tenente Nei Machado, elogiou a atuação dos soldados Marcos e Olmar, enfatizando a importância do trabalho dos Brigadianos e reconhecendo o raro e merecido reconhecimento dado à corporação.

Neste relato tocante, vemos o poder da solidariedade, da fé e do trabalho dedicado da Brigada Militar em salvar vidas e proporcionar esperança a uma família em seu momento mais desafiador.

Na sua rede social o pai do menino descreveu:

Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá.” – João 11:25. “Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica.” – Salmos.

Quem me conhece sabe que não costumo expor minha vida nas redes sociais, sou mais reservado. No entanto, devido aos recentes acontecimentos, tornou-se necessário compartilhar. Vivemos uma situação inesperada com Matheus. Ele estava dormindo em sua cama ao lado da nossa quando, ao me virar para a televisão, percebi que seu corpo se contorcia, seus braços se moviam e seus olhos se reviravam. Imediatamente, chamei minha esposa, que estava na sala com as crianças, e ela foi buscar ajuda com os vizinhos, pois eu estava sem condições. Matheus começou a ficar roxo no rosto, e eu o segurei nos braços e corri para fora de casa. Ele parecia ter desmaiado, o que me deixou apavorado, achando que tínhamos perdido ele.

Nesse momento crítico, a Brigada Militar passou por ali, como anjos enviados por Deus, e nos ajudaram prontamente. Levaram-nos para o hospital, onde uma equipe médica já estava preparada para atendê-lo. Após alguns minutos, Matheus acordou e vomitou, perguntando onde estava. Fiquei ao seu lado enquanto ele era examinado e, em seguida, foi internado. As enfermeiras cuidaram dele o tempo todo. Quando o médico solicitou exames, uma tomografia revelou uma rara má formação no cérebro. Ele nos encaminhou para um neuropediatra, e ali enfrentamos mais uma batalha, após as dificuldades que Matheus já havia superado ao nascer com pés congênitos e passar por cirurgias nos tendões dos pés.

O médico explicou a Matheus que ele teria que parar de jogar futebol, que tanto amava, até consultar o neuropediatra. Ele ficou muito triste, mas tentamos acalmá-lo. Permaneceu internado enquanto monitorávamos o efeito dos medicamentos para as convulsões. A busca por uma consulta com o neuropediatra foi desafiadora, com prazos para o próximo ano. No entanto, conseguimos uma consulta em Santa Maria. O médico lá nos deu a notícia de que Matheus é um verdadeiro milagre de Deus.

Queremos agradecer a todos que nos ajudaram, seja com palavras de apoio ou financeiramente. Isso demonstrou mais uma vez que o amor e a solidariedade entre os seres humanos são a maior criação de Deus. Do fundo do nosso coração, agradecemos a todos. “Louvai ao Senhor, porque Ele é bom; porque a Sua misericórdia dura para sempre.”

Não estamos pedindo doação em dinheiro, mas terá um galeto. Quem quiser ajudar é só conferir as informações abaixo. Será no dia 9.