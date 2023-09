Acidente entre ciclista e caminhão deixa uma pessoa ferida

Conforme informações da Brigada Militar, tanto a ciclista quanto o veículo trafegavam no mesmo sentido, ou seja, desciam pela Avenida em direção à Praça General Osório.

Em determinado ponto, entre os cruzamentos das vias, Barão do Rio Branco e Severino Ribeiro, a mulher que estava de bike teria feito uma manobra para se defender de um veículo que iria sair do acostamento. Nesse momento, acabou chocando-se contra uma escada do caminhão do Exército Brasileiro e caiu no solo.

O Samu foi acionado e a mulher encaminhada à UPA, com lesões leves. O Coronel Lopes da Cruz, Comandante da Guarnição e do 6º RCB, estava passando no local e parou para prestar auxílio. O caminhão do Exército é da Unidade Militar 12º BE Comb Bld. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.