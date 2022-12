Grupo de artesãos fortalece a geração de emprego e renda com apoio do Fundo Social da Sicredi   

Em Alegrete, a Associação Amigos da Casa do Artesão solicitou recursos do Fundo Social da Sicredi para aquisição de novos materiais visando a capacitação das profissionais do ramo.

Os recursos foram direcionados para a segunda edição do projeto Mulheres Artesãs que surgiu em 2019 a partir da necessidade do grupo de ter mais capacitação para desenvolver o seu trabalho.

Com o apoio do Fundo Social, o grupo enxergou mais uma oportunidade de ver um sonho realizado. Ao receber os recursos, conseguiram comprar novos materiais, máquinas e equipamentos para transformação de materiais em artesanato.

Segundo Rosa Maria Ribeiro, vice-presidente da associação e aluna dos cursos, foi na Casa do Artesão que ela encontrou apoio das pessoas para se capacitar. Rosa faz parte da associação desde o primeiro projeto e, agora na segunda edição, com o apoio do Fundo Social, conseguiu fazer os cursos que sonhava em fazer. “Eu trabalho só com artesanato, o meu marido também e a gente se sustenta com essa profissão”, relata a artesã.

Para Maria Bukowski, presidente da associação, que se declara uma prova viva que é possível viver da arte, o apoio a este projeto impacta não somente na vida financeira e na qualidade de vida das famílias dos artesãos. “A renda familiar dos profissionais melhorou muito e com os artesãos produzindo, acreditamos que o município também ganha, pois, as lojas ganham novos produtos para comercializar”, comentou a presidente.

Saiba mais sobre o Fundo Social:

O Fundo Social da Sicredi Essência, é uma iniciativa que reserva parte dos resultados da cooperativa de crédito para projetos de transformação social e desenvolvimento da nossa região.

Em Alegrete, o Fundo Social já investiu, desde 2018, mais de R$ 117 mil, em oito projetos. É o incremento dos recursos investidos na Sicredi que garante mais recursos para projetos das entidades.

As inscrições podem ser realizadas de 15 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 no site: www.sicredi.com.br/coop/ essencia/fundosocial.