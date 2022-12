Cerest Oeste é campeão com o projeto Reciclando o Futuro

Desenvolvido pelo Cerest Oeste, com apoio das prefeituras municipais da fronteira oeste e financiado com recursos doados pelo Ministério Público do Trabalho, o Projeto Reciclando o Futuro é escolhido como a Melhor Experiência em Vigilância Popular da Saúde do Trabalhador do Brasil.

O projeto atingiu 750 profissionais que atuam na coleta de resíduos na Fronteira Oeste. Em Alegrete, foram 150 profissionais da coleta de resíduos recicláveis contemplados pelo projeto. Tal iniciativa visa capacitar e instrumentalizar os catadores, além de fomentar a criação de cooperativas e associações a fim de alertar o poder público para a importância não apenas econômica como social dessa categoria profissional.

O Cerest Oeste realizou encontros em oito (8) municípios da fronteira oeste, os quais capacitou trabalhadores sobre riscos presentes na atividade de coleta, distribuiu conjuntos de equipamentos de proteção (botinas, luvas, boné arabe, filtro solar, óculos de proteção, colete reflexivo e camiseta), além de kits de alimentação e higiene.

Na mesma ocasião, as secretarias de saúde dos municípios de Alegrete, Itaqui, Quaraí, Barra do Quaraí, Maçambará, Rosário do Sul, Uruguaiana e Santana do Livramento realizaram vacinas para hepatite, tétano, gripe e Covid-19, além de testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite.

As secretarias de Assistência Social e de Meio Ambiente dos municípios foram parceiras na atualização do cadastro único e as secretarias de meio ambiente acompanharam os eventos.

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador reconheceu como principal experiência exitosa no ano de 2022 este projeto que atingiu 8 cidades e 750 profissionais, sendo que 54% dessa população é formada por mulheres, e a maior parte são o único membro da família que trabalha e alcançam renda mensal inferior a R$ 200,00.