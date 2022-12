Projeto musical envolvendo músicos locais pretende tocar o coração dos alegretenses

Natal é momento de perdão, de esquecer as tristezas e as amarguras, e é época de fortalecer o coração na fé, tempo de família, muitos risos e alegrias. É época de fraternidade e união.

Diante de todo esse envolvimento a alegretense, cantora e Diretora do Arquivo Histórico Municipal, Bibiana Santos Carneiro da Fontoura, teve a ideia durante a pandemia, em um período em que todas as comemorações eram mais virtuais, para levar todos esses sentimentos por meio de um clipe.

Ela pontua que a origem do projeto foi dela, entretanto, teve o apoio do também alegretense, músico e compositor Gui Mendes. Eles realizaram o clipe que teve a gravação de Alisson Machado, e foi algo que acalentou naquele ano o coração de todos que estavam passando por momentos difíceis, levou esperança e amor.

Desta forma, Bibiana acrescenta que o desejo inicial foi exatamente este, levar o espírito natalino a todos. “Somos tão ricos por todos os artistas que temos aqui na cidade. Por esse motivo, a relevância de que não sejam destacados grupos, por ser gospel, rock, sertanejo ou seja qual for a classificação, o mais importante é unir essa classe”- comentou.

Por esse motivo, neste final de 2022, para o Natal, Bibiana teve a ideia de fazer um outro clipe, novamente com apoio do músico Gui Mendes. Um música autoral e inédita de Gui Mendes, Alegrete no Coração, será gravada no próximo dia 16, no Centro Cultural de Alegrete.

“Por esse motivo, estamos convidando todos os artistas da terra para participarem da gravação das 14 h às 16 h. Todos que desejarem participar precisam ir de roupa branca(camiseta)para ficar padrão. Será um clipe homenageando nosso querido Alegrete e seus artistas” – explicou.

Se a energia que passamos no primeiro foi incrível , imagina com um coral. Será indescritível a emoção. O momento é pra isso, para união, todos estão convidados – completa.

Para concluir ponderou – “inicialmente esse projeto foi meu, mas procurei o Gui Mendes como parceiro e virou nosso. A Prefeitura Municipal de Alegrete, logo que procuramos aceitou e nos deu suporte. Então,o projeto cresceu. Costumo dizer”somos somas”, nada se faz sozinho”