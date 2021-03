Grupo de Escoteiros Honório Lemes e comunidade da Prado realizam mutirão

Compartilhe















Uma boa ação comunitária foi realizada na Vila Prado em Alegrete.

Após um pedido do líder comunitário Nagib da Fonseca Alabi, voluntários adultos do Grupo Escoteiro Honório Lemes, realizaram em parceria com a comunidade, uma ação na Praça do Bairro Prado.

Foi efetuada a manutenção da área verde da praça que já estava tomada por uma alta vegetação, que dificultava o acesso ao local com segurança e minimizando seu uso regular.

Participaram desta atividade somente voluntários adultos do grupo escoteiro Honório Lemes , pois os menores , devido a pandemia , ficaram em casa.

A atividade foi coordenada por Adão Roberto, Diretor do Grupo Escoteiro Honório Lemes, que avaliou de forma positiva a parceria. “Sempre alerta. Estamos aberto a parcerias em prol das melhorias dos bairros da nossa cidade”, ponderou.

A prática da boa ação diária faz parte de um dos princípios do movimento escoteiro e que incentiva a juventude a servir sua comunidade realizando estas iniciativas. Durante a atividade foi tomado todas as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras necessárias para a segurança dos participantes.

O Grupo de Escoteiros Honório Lemes está há 31 anos de atividade, e tem sua sede no anexo a AABB, com atividades aos sábados das 14h às 17h. O telefone para contato é o 55-9 9956 6385.

Júlio Cesar Santos Fotos: divulgação