Grupo de Porto Alegre visita Alegrete e vivencia, no CTG Farroupilha, costumes e tradições da cultura gaúcha

O Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, em parceria com a Secretaria de Turismo de Alegrete e do RS, recebeu em sua sede, neste dia 3, visitantes da cidade de Porto Alegre. O patrão do CTG, Giovane Moraes, explica que o grupo, composto por agências de turismo, está em visita às cidades da região para avaliar o potencial turístico e de investimentos.

Café campeiro no CTG Farroupilha

Todos se integraram às atividades com muita atenção, já que o município possui fortes expressões de tradições e costumes gaúchos, com 16 CTGs e o maior desfile de cavalarianos dos Festejos Farroupilha do estado.

Prendas no CTG Farroupilha

Na sede do CTG Farroupilha, os visitantes foram recebidos com passeio a cavalo, café com bolo frito e outras delícias, observaram a linguiça assada na vala e assistiram a danças tradicionais. Participaram do encontro donos de hotéis, empresários e historiadores, que falaram um pouco sobre nossas histórias e tradições. O objetivo do grupo é, dependendo das possibilidades, organizar turismo para a região.

Depois da estada no CTG, eles vão visitar a cidade e, em seguida, seguirão para Uruguaiana.