Grupo mantém funcionárias reféns durante assalto em Porto Alegre; polícia busca cinco suspeitos

Duas mulheres foram feitas reféns por um grupo de cinco pessoas durante um assalto a uma empresa de estética em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (14). Os suspeitos conseguiram fugir e são procurados pela polícia.

De acordo com a polícia, as funcionárias trabalhavam quando um homem e uma mulher entraram na loja fingindo ser clientes. Em seguida, outros três homens entraram, anunciaram o assalto e colocaram as vítimas em um banheiro.

As mulheres feitas reféns conseguiram fugir sem ferimentos e chamaram a polícia. Os cinco assaltantes roubaram o celular de uma das reféns, fugiram e, até às 14h de sexta, ainda não haviam sido localizados.

Fonte: G1