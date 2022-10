Atletas de Alegrete são destaques na Meia Maratona Internacional de Uruguaiana

Tradicional prova do calendário gaúcho e principal evento das corridas da cidade reuniu brasileiros, argentinos e uruguaios. Paralelamente, ocorreu a 14ª Rústica Internacional na distância de 10 km e a Corrida de Iniciantes de 4 km.

O percurso da Meia foi modificado em relação às edições anteriores eliminando-se duas subidas fortes, o que tornou a prova mais plana e, consequentemente, mais rápida.

Ao final dos 21 km e 97,5 metros, sagrou-se campeão o atleta Nidgie da Silva (32 anos), equipe Noroeste Runners, de Livramento, com o tempo de 01:12:32. O vice-campeão foi Juan Ignácio Segovia (27), da equipe Atenas. O 3º lugar foi Rodrigo Rambo Petri (44), da ACELCOR, de Cerro Largo. No 4º lugar chegou o atleta de Alegrete Odacir Rocha Hautter (37), da equipe EUATLETAODACIRHAUTTER, e no 5º, Joel Sychoki (33), com o apoio da Padaria Centenário/Ervateira Mateada/CAU Uruguaiana.

No feminino, tivemos a vitória da estreante Ximena Simeone (21 anos), de Puerto Yerua, Argentina, com o tempo de 01:28:08. O 2º lugar coube a Maria Rosana Nunes Ferreira (56), da equipe ANR, de Ijuí; o 3º, a Madelein Bordón (31), da Argentina; o 4º, a Lilian Elisabet Cebrian Garcia (46), LCJ Running e o 5º a Alessandra Altermann (36), CT Alessandra Altermann.

Destaque na participação nos 21 km do atleta Alcemar Lemos dos Santos, da equipe DFV, de Sobradinho que é deficiente visual e foi acompanhado por Júlio Rilo. Seu tempo foi de 02:04:30.

Além do excelente resultado do atleta Odacir 4°geral, Diogo Torres foi o 2° na categoria 25 a 29 anos e 15° geral. Já Dione Rodrigues foi o 4° categoria 30 a 34 anos e 25° geral. O atleta Fábio Bilher venceu na categoria 70 anos. No feminino destaque para Simone Rodrigues, vice campeã geral da rústica 10 km.

As categorias da Meia Maratona tiveram os seguintes vencedores:

– Masculino 18/24 anos – Lorenzo Valentin Cunha Menezes – Noroeste

Runner;

– Masculino 25/29 – Jean da Silva Carvalho – Max Corrida;

– Masculino 30/34 – Francisco Antônio Bocanegra – Magallanes;

– Masculino 35/39 – Ramón Federico Acevedo – RFA/Mercedes-Argentina;

– Masculino 40/44 – Leandro Luiz Roos – Ivan Runners-Itaqui;

– Masculino 45/49 – Jordão Goulart Serpa – Fox Runner;

– Masculino 50/54 – Juan Carlos Medina – Atletas Mercedeños;

– Masculino 55/59 – Diógenes Cezar Rodrigues – ACORU;

– Masculino 60/64 – Altamir Estivalet Barbosa – CCI – Ijuí;

– Masculino 65 em diante – Fábio Mauro Macedo Bilher;

– Feminino 30/34 – Cândida Ribeiro Schiafino – Guiar Escola de Corrida;

– Feminino 35/39 – Silvane da Rosa Tieppo – CT Alessandra Altermann;

– Feminino 40/44 – Silvana da Costa Becker – Quyrinus Ultra/Moving;

– Feminino 45/49 – Lorena Manfield – Lorecorre – Paso de los Libres;

– Feminino 50/54 – Luciana Beatriz de Lima da Luz – RAL Runner Sicoob

– Santo Ângelo;

– Feminino 55 em diante – Ramona Estela Rivelli – Estela Corre – Paso de

Los Libres.

Fotos: Roberto Fotos e reprodução