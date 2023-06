Grupo Presença vem a Alegrete festejar os 5 anos da Blackout

Share on Email

A Blackout Produtora, que vem movimentando a cena da rapaziada na aldeia, traz a Alegrete o Grupo Presença, com 16 anos de carreira e mais de 1,5 milhões de ouvintes no Spotify. Em seu canal no youtube, o grupo caminha para 600 mil inscritos.

Formado por quatro integrantes, o Grupo Presença surgiu em 2006, em Campinas, interior de São Paulo. Desde então, já emplacou sucessos como “Câmera Escondida”, que ficou em primeiro lugar na rádios paulistas. Durante a pandemia, os músicos lançaram o projeto “Pagode do Presença ao Vivo” e foi um tremendo sucesso. Mais de 150 milhões de visualizações.

Na esteira de todo esse sucesso, o grupo lançou Made Funk I e II, transformando funks muito conhecidos em pagodes, o que garante um público renovado, e cheio de energia.

O Caixeiral deverá estar lotado para dançar a cantar com Peçanha, Bolo, Eltinho e Elder, na festa de cinco anos da Blackout.

A Blackout tem se notabilizado por promover grandes shows e festas memoráveis. João Pedro Fagundes e Anthony Maglioli comandam uma poderosa equipe de promoters e estão com pontos de venda nas lojas Mandrake e na Gang. Também montaram seu QG no Caixeiral, com pulseiras e copos super estilosos.

Será mais um grande festa, no ritmo de um pagode cheio de energia e com fortes doses do funk que faz a gurizada explodir nas pistas.