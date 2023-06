Casos de furtos dominam as ocorrências registradas no mês de maio em Alegrete

De acordo com os Indicadores criminais, divulgados pela SSP na última segunda-feira (5), o município de Alegrete registrou 150 ocorrências policiais no mês de maio. Foram registrados 89 furtos, número superior ao mês passado, e maior em comparação com esse mesmo período do ano passado. Outro crime que continua recorrente são os estelionatos. Em maio, 32 vítimas procuraram a delegacia. No entanto, os casos foram em menor proporção que o mês de abril, e 5% abaixo que os ocorridos em maio de 2022.

Os casos de abigeatos voltaram a ter um pequeno crescimento. Em maio, a polícia civil tomou conhecimento de 9 crimes, três a mais que o mês anterior. Em maio de 2022, foram registrados apenas três crimes de abigeato. No 5º mês desse ano, o município ainda contabilizou três furtos de veículos; 3 casos de roubo e mais três delitos relacionados a armas e munições. O crimes envolvendo tráfico de drogas somaram 11 casos em maio, quase 100% mais que abril. Em maio do ano passado, foram registrados 16 ocorrências deste tipo.

No âmbito estadual, com reforço das ações policiais, o mês de maio foi marcado por quedas dos índices de feminicídios e latrocínios, além de registrar o menor número de homicídios para qualquer mês da série histórica desde 2010. Em maio deste ano, foram 106 vítimas, redução de 20% em relação ao mesmo mês em 2022.

Com relação aos feminicídios, maio de 2023 registrou queda de 50% no número de casos no RS quando comparado ao mesmo mês no ano passado. Nos latrocínios, o Estado fechou o mês de maio sem nenhum caso computado. No acumulado do ano, a diminuição de roubos com morte chega a 36%. Além destes indicadores, maio também registrou redução nos crimes de roubo de veículos (-21%) e abigeato (-24,6%).

Os resultados foram obtidos por meio do planejamento estratégico implementado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), aliado ao aumento de efetivo e à realização de operações integradas. Nos últimos meses, foram entregues mais de cem viaturas e houve a convocação de 1,3 mil novos servidores, entre brigadianos, policiais civis, bombeiros e policiais penais.