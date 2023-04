Grupo Ritt: Cada vez mais forte!

Share on Email

Na última Sexta-feira, 14 de Abril de 2022, o Grupo Ritt realizou um encontro com todos os colaboradores da Ritt Empreendimentos, Ritt Concretos, Ritt Pré-Moldados e Postos Garra, para comemorar e homenagear os 9 anos de Grupo. Dentro das atividades, houve uma conversa com o Diretor, Felipe Ritt, um momento de oração, depoimentos de colaboradores da Empresa e também alguns momentos de reflexões, junto a algumas surpresas ao longo do Evento.



Em depoimento, Felipe Ritt diz: Que honra meus amigos! 09 anos do Grupo Ritt. Uma empresa humana, empresa que ao longo da sua trajetória demonstrou toda a sua essência, sua importância social. E principalmente a responsabilidade com todos seus colaboradores, clientes, fornecedores e família.



O Grupo Ritt está em constante evolução para entregar o que há de melhor, garanto que jamais iremos nos acomodar, buscaremos e entregaremos sempre que há de melhor. Essa serenidade, transparência, compromisso, trabalho, e responsabilidade social com as pessoas acaba incomodando aqueles que não possuem a nossa essência, e essa valorização das pessoas incomoda alguns sujeitos que nada nos agregam e nunca fizeram algo por ninguém, a eles me dirijo e informo o Grupo Ritt está cada dia mais unido e forte. Aqui se tem muita GARRA e coragem! Parabéns a todos!



O Grupo Ritt, agradece a todos os colaboradores, parceiros, fornecedores e amigos, que contribuíram com nossos 9 anos de história, alinhados através de um propósito muito maior.