Grupo Sem Cadastro organiza Natal de crianças do bairro José de Abreu

Novamente, o grupo Os Sem Cadastro que ajudam em Alegrete pessoas atingidas pela enchente e outras situações, querem agora presentear crianças neste Natal.

De acordo com Rodrigo Arébalo do grupos os Sem Cadastro. Eles já estão pedindo doações e vão nas casas pegar os brinquedos.

A entrega será até o dia 20 de dezembro às crianças cadastradas no bairro José de Abreu no formato drive thrue, já que não é permitido aglomeração, devido a pandemia do coronavírus.

-Mesmo tudo está sendo diferente, este ano com a pandemia, o espírito de amor ao próximo não pode morrer, dizem os integrantes do Grupo Os sem cadastro e vamos fazer as doações de brinquedos às crianças que mais precisam no Bairro José de Abreu, comentaram.

E o Papai Noel mesmo que com todos os cuidados vai ter que aparecer na hora da entrega dos presntes para alegrar ainda mais as crianças.

Vera Soares Pedroso

Imagens de arquivo do Natal de 2019