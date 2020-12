Estudantes de Alegrete se classificam para a final dos jogos de Xadrez do JERGS

Nos 50 anos do JERGS, uma competição, on line, marcou as modalidades da competição do jogo de xadrez com alunos das escolas estaduais da 10ªCRE

Mesmo distante de um computador, a disputa não deixou de ter emoção e a representação de alunos dos 497 gaúchos e mais de 700 alunos inscritos Aqui na Região da 10ª CRE , de acordo com a Delegada Sara Cardoso, foram 18 competidores.

Na categoria juvenil feminino

1º lugar Maria Eduarda Marconato Vargas IFFarroupilha Alegrete

2º lugar:Kassiana Prudencia Romero EEEM Nilza Correa Pereira -Quaraí

10º lugar Yasmin Ferreira da Rosa-IEE Osvaldo Cruz -Itaqui

Infantil Feminino

2º lugar Camila Brossard Fantinelli EEEF Eduardo Vargas- Alegrete

3º lugar Ismalia Garcia Ferreira Teixeira- EEEM Dom Hermeto- Uruguaiana

4º- Anita Garcia Teixeira- EEEM Dom Hermeto-Uruguaiana

8ºlugar Ana Luisa Pires Garcia- EMEB Moacir Ramos Martins- Uruguaiana

Infantil Masculino

2º lugar Angelo Silva Rosso -IEE Oswaldo Aranha -Alegrete

4ºlugar : Iury Gabriel Rangel Matsouka EEEF Eduardo Vargas -Alegrete

Mirim Masculino

1º lugar Artur Vargas Rigol IEE Oswaldo Aranha-Alegrete

Esses alunos vão para a final que será realizada dia 6 de dezembro.

Com informações da 10ª CRE