Grupo Superação representa Alegrete em Open Internacional de Patinação Artística

Atletas de Alegrete estarão representando a cidade e a região da Fronteira Oeste no 6° Open Internacional de Patinação Artística Virtual de Capão da Canoa.

A estreia nas competições foi através do convite da professora Janice Aurélio – JGB, responsável pelo evento, que incentivou o grupo alegretense a aceitar o desafio.

Mesmo de maneira inovadora, o fato de ser virtual, não facilita a disputa, a dedicação e os treinos exaustivos, superando as adversidades a cada treino. A professora e instrutora Fernanda Carvalho está confiante e espera um bom desempenho das meninas patinadoras.

A atleta Eduarda Brandão de 15 anos, irá competir na categoria Livre Individual, Juvenil 1, nível Aspirante 2.

Eduarda Brandão

Já Júlia Alves Freitas, 13 anos estreia na categoria Livre Individual, Infantil, nível estreantes.

Júlia Freitas

Raíssa Rodrigues de 15 anos irá competir na categoria Livre Individual, Juvenil 1, nível iniciantes.

Raíssa Rodrigues

A dupla Júlia Freitas e Raíssa Rodrigues também competem na categoria DUO, Juvenil, nível incentivo.

Atletas competem na categoria juvenil

O evento inicia nesta sexta-feira (1°) e vai até o dia 10 de outubro, através de uma Live ao vivo via YouTube, o link será disponibilizado nas mídias sociais do Grupo, assim que liberado.

A professora Fernanda convida os alegretenses a fazer parte da torcida por nossas atletas. Maiores informações do Grupo Superação Patinação Artística em Alegrete podem ser obtidas através do telefone (55) 996296687.

O Grupo Superação de Patinação teve início em outubro de 2019 com o objetivo de oferecer um espaço para o Lazer e Recreação, infelizmente em função da pandemia Covid 19, permaneceram de portas fechadas por quase um ano, agora com todas as medidas de prevenção retornou a todo vapor.

Grupo Superação

O Grupo Superação hoje, além de proporcionar o lazer e a recreação, conta com turma de Iniciação Artística e Equipe de Competição. Os encontros são aos sábados e as turmas se dividem entre às 14h e às 19h, na Quadra Esportiva Bem Bolado.

Fotos: Grupo Superação (divulgação)