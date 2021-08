Motociclistas que integram vários grupos realizaram uma ação solidária neste sábado(31), em homenagem aos profissionais da área da saúde e aos familiares que perderam entes queridos.

Além disso, ainda há pacientes que estão passando por atendimentos em razão da Covid-19. O grupo, que saiu do Trevo do Arco, na Avenida Assis Brasil, percorreu o trecho até a Santa Casa, passando pela Rua Dos Andradas e entregou uma faixa para integrantes da Direção do hospital.

Santa Casa – homenagem aos profissionais – grupo de motociclistas

Os motociclistas também fizeram a entrega de cobertores e produtos de higiene na Casa de Passagem(albergue Municipal).

Conforme um dos integrantes do grupo Kangas, Ricardo Ferreira, o objetivo foi realizar um passeio em que eles pudessem evidenciar o Dia do Motociclista – que ocorreu no último dia 27 – mas também aliar a uma ação que mostrasse toda gratidão, respeito e solidariedade aos profissionais que atuam de forma incansável na Santa Casa, Upa e a todos envolvidos no combate à pandemia, assim como, os familiares que perderam seus entes queridos.

É sabido que os profissionais com muito carinho, amor, empenho e dedicação se doam para essa nobre missão, que é levar gotas de esperança aos cidadãos.

“Agradecemos e reconhecemos o compromisso, a humanização e a dedicação dos trabalhadores da Saúde que, ao cuidarem do outro, cuidam de todos nós, porque compreendem que cada vida importa.”- pontuam.

Entre os grupos participantes estavam o Kangas, Os Veteranos, Moto Casal (Rodrigo e Lena), Rolezeiros, Bicho Véio Motoclube, Campanas, entre os que são independentes.