Plano Plurianual para os próximos 4 anos de Alegrete, está na mão dos vereadores

Com ausência da presidente Firmina Soares, que estava em compromisso externo, coube ao vice-presidente da Câmara, vereador Moisés Fontoura receber, na manhã de sexta-feira (30), das mãos do secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura, José Luis Cáurio, a peça orçamentária do Plano Plurianual , conhecido pela sigla PPA.

Ao passar à Câmara o PPA, o secretário afirmou que o Plano foi feito por várias mãos e com a participação das secretarias “ com o firme propósito de sempre fazer o melhor”.

Secretário de Finanças fez a entrega do documento

O vice-presidente Moisés disse que o PPA é fundamental, porque estabelece projetos e programas para os próximos quatro anos, definindo objetivos e metas de ação, com as propostas de melhorias e necessidades da população.

É o que planeja a cidade, completou o secretário Cáurio. Para o vereador Moisés, a comunidade tem de participar mais para poder cobrar depois.

Agora, na Câmara, os vereadores vão analisar, discutir, aprovar ou vetar, assim como adicionar emendas à essa peça orçamentária. É importante instigar a comunidade a dar a sua opinião também, reforçou o vice-presidente.

Em suas diretrizes, o PPA dá ênfase às ações que envolvem o desenvolvimento humano, o equilíbrio das contas públicas e a excelência da gestão.

No ato da entrega do PPA, ocorrido no gabinete da presidência, participaram também a assessora administrativa da Câmara, Patrícia Ribeiro, o assessor econômico Osório Macedo e acompanhando o secretário Cáurio, esteve o secretário de governo Paulo Faraco e a diretora substituta de Orçamento da Prefeitura, Marizete Severo.

Foto e Fonte: assessoria da CMA