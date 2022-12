GT os Tauras promove confraternização de Natal para crianças e comunidade do bairro Getúlio Vargas

Share on Email

Grupo Tradicionalista Os Tauras promoveu uma linda festa de Natal no bairro Getúlio Vargas.

O evento contou com a participação do Papai Noel, numa tarde muito agradável de alegria e realização para centenas de crianças.

Durante a programação ocorreu a distribuição de doces, mais de 180 brinquedos, cachorro-quente, refrigerantes, picolés, bolos, algodão doce e geladinho.

No local, também foram disponibilizados brinquedos como pula pula e houve a participação da invernada mirim do CTG Farroupilha.

O posteiro do G. T Os Tauras e presidente do bairro Cesar Rodrigues, cita que o agradecimento inicialmente sempre tem que ser a Deus e à Nossa Senhora Aparecida por abençoá-los com saúde e valorosos amigos e colaboradores que os auxiliam a realizarem a felicidade das crianças e também adultos.

“Obrigado a nossa família Taura, pois assim são os amigos verdadeiros, um estendendo a mão para outro. Por esse motivo, tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo que se dedica a cultuar a nossa tradição e auxiliar aqueles que mais precisam”- destacou.