Renato, de 9 anos, personifica e desperta a candura de toda criança

Demonstrações de carinho são deliciosas e, mais do que isso, necessárias para o bom desenvolvimento afetivo das crianças.

As crianças são consideradas os seres humanos mais puros que existem. Com sua alegria, sinceridade, energia e pureza no coração, conseguem conquistar qualquer um sem muito esforço.

Celebrado o Dia da Criança, celebrado neste 12 de outubro, o PAT traz a história de amor, carinho e admiração de um menino que emocionou o avô na última semana quando o homenageou em uma atividade da escola.

O dia era de uma apresentação caracterizado com algum personagem, mas o pequeno Renato Neves da Mota, de 9 anos, surpreendeu a todos ao buscar com o avô uma roupa que pudesse representá-lo como zelador.

Renato é filho de Andrei Pereira da Mota e Marlise Neves dos Santos. O pai, orgulhoso ressalta que o filho é um menino exemplar e inteligente. ” Ele estuda, no terceiro ano(turma 31), na escola Salgado Filho, e a professora, Daniele Machado Lima, sempre está criando ideias e interagindo com brincadeiras e recreações bem interessantes. Eu já estudei ali e ele segue meus passos, estudando na mesma escola”- comenta.

Mas o que deixa a história ainda mais especial, é que Eduardo Pinto Rodrigues de 57 anos, o avô, é padrasto da mãe de Renato, mas os lanços de amor e cuidados, são muito mais intensos que qualquer outro, isso evidencia que o fato de não ter uma relação de sangue, jamais impediu que eles construíssem um linda trajetória entre avô e neto.

“Não é por ser meu filho, mas ele sempre foi diferente. Renato, aos quatro anos, ajudava a cuidar da minha mãe, Eneí Mota. Ela tinha sequelas de um acidente, e ele era mimoso dela. Minha mãe já não está mais aqui fisicamente, mas o carinho e amor entre eles, também foi muito forte e isso jamais poderá mudar, o que me deixa feliz, pois as lembranças são as mais ternas que ele poderia ter. Então, somos muito felizes pela forma carinhosa e respeitosa que ele demonstra o amor que sente pelos avôs, pela irmã de dois anos e por nós, pais”- acrescenta.

Renato é um exemplo de criança que é amada, estudiosa e tem orgulho da sua família. Além de todas as demonstrações de afeto, ele também adora ajudar a mãe na cozinha e uma das suas especialidades são bolos, principalmente de chocolate.

Por isso, muitos dizem que o amor mais sincero é aquele que é demonstrado por uma criança.