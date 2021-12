Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último final de semana o GT Os Tauras, em parceria com Associação de Moradores do bairro Getúlio Vargas realizou a festa de Natal para 200 crianças.

O posteiro do GT, Cesar Rodrigues agradece os amigos e colaboradores que ajudaram a realizar o projeto. Ele destaca que foram inúmeros amigos e agradece de coração a cada um que auxiliou. Foram distribuídos cachorro-quente, algodão-doce, refrigerantes e muitos brinquedos.

GT Os Tauras realizou confraternização para crianças do Bairro Getúlio Vargas

Também foram oferecidos picolés e a festa contou com um pula-pula.

Contudo, o ponto alto da comemoração foi a chegada do Papai Noel. Ele realizou a distribuição de brinquedos às crianças que ficaram encantadas com o bom velhinho.

Apostador tem até sexta-feira para jogar na Mega da Virada

O presidente do bairro Getúlio Vargas e posteiro do GT Os Tauras, César Rodrigues, disse que a palavra que define a ação é gratidão por ser abençoado com pessoas especiais sempre engajados em causas sociais. Desta forma, fizeram alegria de dezenas de crianças.