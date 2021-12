Rodada que define classificação nos “Cinquentinhas”, só em janeiro

No último dia 18, foi concluída a 4ª rodada com quatro jogos. O Nacional folgou na rodada e somou mais três pontos, tudo pela desistência do Operário.

O Fluminense goleou o Fortaleza, 4 a 0. Goleada também do Banguzinho do Nacional, 3 a 0 pra cima do Ibirapuitã. A partida entre Boca e Sindicato terminou 1 a 1. Já o Tinga superou o Alvorada por 3 a 2.

Resta apenas uma vaga entre os 8 clubes que avançam

Classificação:

Fluminense 10; Banguzinho Nacional 10; Tinga 9; Fortaleza 6; Ibirapuitã 6; Nacional 6; Sindicato 5; Alvorada 4; Boca 1.

Como se classificam os oito melhores, resta apenas uma vaga entre Boca e Alvorada. Eles se enfrentam na última rodada e só a vitória interessa para o Boca que ainda terá que superar o adversário nos critérios técnicos para obter classificação. Já o time dos Canudos depende apenas de um empate para avançar na competição. Os outros 7 clubes apenas disputam a ordem de classificação.

Última rodada – 8 de janeiro de 2022

15h30min. – Fortaleza x Nacional Banguzinho (Campo do Estrelão)

17hs. – Alvorada x Boca Jrs. (Campo do Estrelão)

17hs. – Nacional x Fluminense (Campo do Palmeiras)

17hs. – Ibirapuitã x Tinga (Campo do Honório)

A folga é do Sindicato que soma mais 3 pontos, enquanto a marcação de campo e redes na rodada é do Banguzinho no Palmeiras e do Fortaleza no Estrelão.

Fotos: Valdir Knierin