Travessia da Balsa do Mariano Pinto terá novo horário a partir da próxima semana

A Balsa do Mariano Pinto terá alteração no horário de funcionamento a partir da próxima terça-feira (15). Conforme comunicado da Diretoria da Associação dos Municípios da Margem do Rio Ibicuí (AMMAI), a travessia passará a adotar o chamado horário de verão, funcionando das 7h às 19h.

Durante o período de atendimento, haverá intervalo para o almoço dos funcionários das 12h às 13h. A entidade responsável pela operação orienta os usuários a observarem o novo horário e conta com a colaboração de todos para o bom funcionamento do serviço.

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A Balsa do Mariano Pinto é considerada uma das principais ligações da região, fazendo a conexão entre os municípios de Alegrete, Itaqui e Maçambará. Localizada a mais de 60 quilômetros da área urbana de Alegrete, a travessia é mantida por uma associação comunitária e exerce papel importante na mobilidade de moradores, produtores rurais, transportadores e demais usuários que utilizam o trecho.

Além da ligação direta entre os três municípios, o movimento registrado na travessia integra um importante corredor logístico regional, com rotas que fazem conexão com diferentes regiões do Brasil e que também possuem ligação com Argentina e Chile.

A mudança para o novo horário busca ampliar o período diário de funcionamento da travessia, acompanhando a rotina dos usuários durante a temporada de dias mais longos.