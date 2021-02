Guarda Municipal atende acidente entre duas motos em cruzamento no Centro

Compartilhe















A Guarda Municipal atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito no início da noite deste sábado(20).

Segundo informações, os dois motociclistas trafegavam na rua Barão do Cerro Largo. No cruzamento com a rua Dr Quintana um dos motociclistas foi fazer a conversão à direita momento em que aconteceu o choque entre as duas motos. Os envolvidos tiveram escoriações leves e não houve necessidade de acionar o Samu. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. O acidente foi no cruzamento da Barão do Cerro Largo com Dr Quintana, Centro, Alegrete. Ambas motos(Honda), tiveram danos materiais.