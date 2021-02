Radar flagra motorista a quase 150 km por hora na ERS 377

Compartilhe















Motorista foi flagrado a 147 km/h na RSC-377 em Alegrete. No local a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar através da fiscalização de radar móvel, os policiais flagraram um veículo a 147 km/h na RSC-377 em Alegrete. O motorista de uma S10 prata estava no km 380 da RSC377, quando o flagrante ocorreu. A fiscalização foi por volta das 15h24min de sexta-feira (19). A velocidade máxima no trecho da rodovia é de 80 km/h.

A fiscalização foi feita pelo Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete que registrou o excesso de velocidade em um dos pontos da rodovia onde realizavam trabalho com o radar móvel.

O condutor terá o direito de dirigir suspenso, além de ter que pagar multa de R$880,41. Mesmo com a fiscalização atuante na rodovia, visando coibir os excessos de velocidade, é comum flagrantes de imprudência- destacou o policial rodoviário estadual.