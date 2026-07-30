Alegrete busca mestres do couro para resgatar a arte do guasqueiro em curso gratuito

A tradição do guasqueiro, um dos ofícios mais representativos da cultura campeira, está ganhando um importante incentivo em Alegrete. Diante do risco de desaparecimento dessa profissão centenária, o município mobiliza esforços para preservar e transmitir o conhecimento artesanal que faz parte da identidade do homem do campo.

Responsável por transformar o couro bruto em tentos (tiras de couro), o guasqueiro confecciona peças fundamentais para a lida campeira, como laços, cabrestos, tranças e diversos aperos que compõem a encilha dos cavalos. Mais do que um trabalho manual, trata-se de um saber tradicional passado entre gerações e que representa um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

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Com esse propósito, o Sindicato Rural de Alegrete, em parceria com o Senar-RS e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promoverá um curso gratuito de guasqueiro entre os dias 3 e 5 de agosto.

Neste momento, a organização busca homens e mulheres que dominem a arte de trabalhar o couro e tenham interesse em compartilhar seus conhecimentos como instrutores da capacitação. O objetivo é reunir mestres do ofício para formar novos artesãos e contribuir para a continuidade dessa tradição.

A iniciativa representa uma oportunidade para valorizar um conhecimento que há décadas faz parte da história da pecuária gaúcha e que corre o risco de desaparecer com a redução do número de profissionais especializados.

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Os interessados em colaborar como instrutores podem entrar em contato com o Sindicato Rural de Alegrete pelos telefones (55) 3422-4577 ou (55) 99631-0916. Também é possível obter informações junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo pelo telefone (55) 99931-4771.

A expectativa é que o curso fortaleça a preservação da arte do guasqueiro, incentivando a formação de novos artesãos e garantindo que esse importante legado cultural permaneça vivo nas futuras gerações.