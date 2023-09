Homem é preso por ameaças a duas irmãs, no bairro Capão do Angico

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Capão do Angico, onde um homem de 51 anos estava supostamente ameaçando suas irmãs.

No local, os policiais encontraram o indivíduo já contido por uma equipe do SAMU Mental. As irmãs do homem, de 55 e 63 anos, relataram que ele estava em frente à residência proferindo ameaças, e isso não era a primeira vez que tal comportamento ocorria.

O indivíduo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Após a avaliação médica, todas as partes envolvidas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

A Delegada de Plantão determinou a autuação em flagrante do acusado, em vista de seu histórico criminal, que inclui uma prisão anterior por ameaça e violência doméstica em 10 de setembro de 2023, além do descumprimento das medidas cautelares que foram impostas em seu alvará de soltura.